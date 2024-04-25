Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал замминистра обороны Иванов
Песков: Контракты, которые курировал Иванов, будут исполняться
Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Контракты, которые курировал задержанный замминистра обороны Тимур Иванов, будут и дальше исполняться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, я не обладаю информацией", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь может идти о более чем миллиарде рублей. Суд отправил замглавы ведомства в СИЗО. Позднее силовики задержали близкого друга и пособника чиновника Сергея Бородина. Оба обвиняются в махинациях при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. А 25 апреля под стражу отправился другой фигурант дела — предприниматель Александр Фомин. Сам Иванов был отстранён от должности, его счета и недвижимость арестованы.