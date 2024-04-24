Не просто кум: Как приятель замминистра Иванова курировал военные стройки и делил бизнес с его женой Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяют "помощь" с контрактами для строительных компаний. Это могло привести к завышению цен. По делу арестован и друг Иванова — бизнесмен Сергей Бородин, которого называют "кошельком" семьи генерала. Чем он занимался? 24 апреля, 17:26 Вместе с Ивановым был арестован и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин. Kоллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Ura.ru, Пресс-служба Басманного суда, © Shutterstock / FOTODOM

В чём обвиняют замминистра Иванова

Напомним, что генерал Тимур Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного наиболее тяжкой — шестой — частью статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ему и его подельникам по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Со сферой строительства у военного чиновника отношения, похоже, были особые — в кресло замминистра он попал как раз по этой линии. С марта 2013-го и по май 2016 года Иванов занимал должность генерального директора АО "Оборонстрой", которое контролируется Министерством обороны. А с того момента за вопросы управления имуществом и расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ отвечал уже в МО.

За это время чиновник неоднократно становился объектом критики: ему вспоминали и рухнувшую крышу Севастопольского президентского кадетского училища, построенного "Оборонстроем" за пять месяцев в 2014 году, и обвиняли в показательной роскоши, в которой жила семья Иванова.

Вместе с Ивановым был арестован и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин, которого в кулуарах уже много лет называют "кошельком" заместителя Шойгу.

Кум Иванова (известно, что Бородин и замминистра крестили детей друг друга) мог иметь отношение к целому ряду строительных проектов, связанных с гособоронзаказом, и, в частности, к проектам восстановления Мариуполя. Кроме того, коммерсант участвовал в финансировании бизнеса бывшей супруги своего друга Светланы Захаровой (Иванова, Маниович).

Сергей Бородин. Фото © Telegram / SHOT

Чем занимается Бородин

Сергей Бородин — фигура ожидаемо непубличная. В Сети на публичных площадках практически невозможно отыскать ни его фотографии, ни аккаунты в соцсетях.

На сегодняшний день Бородин аффилирован с шестью фирмами, из которых официально значимую прибыль приносит лишь агрокомплекс "Русское село", в 2022 году выручивший около 200 млн рублей.

Среди всех 18 юрлиц, к которым имел отношение Бородин, наиболее интересен "Волжский берег" с уставным капиталом 65 млн рублей. Компания известна тем, что на принадлежащей ей земле был построен особняк в Тверской области, как считается, для Иванова.

Официально в ней Бородину принадлежат кресло генерального директора и 1% компании. Остальные 99% с самого начала принадлежали тому самому СК "Красные звёзды", а спустя пару месяцев доля перешла фирме "Оборонспецстрой" (ОСС).

ОСС — компания не простая. Один из двух её соучредителей — Александр Новиков — также является единственным владельцем строительной фирмы с точно таким же названием, зарегистрированной в Мариуполе. В новом регионе на восстановлении сейчас зарабатывают обе компании.

Ещё одним пересечением Бородина и Иванова является спортивный клуб "Красные звёзды", владельцем которого до недавнего времени был коммерсант. Хоккейная команда на сайте клуба позиционировалась как "команда замминистра". А её капитаном до последнего времени был сам Тимур Иванов. Сейчас корпоративный сайт выключен, однако его всё ещё можно изучить в кэше.

Команду "Красные звёзды" на сайте спортивного клуба называли не иначе как "командой замминистра". Фото © web.archive

Кстати, клуб начал неплохо зарабатывать, купив в августе прошлого года самую большую долю в фирме, занимающейся продажей медицинского оборудования, в частности ксеноновых терапевтических комплексов. За прошлый год "Интергаз медикал" выручила более 400 млн рублей, продавая их в реанимационные и реабилитационные центры.

Как Бородин делал бизнес с женой Иванова

Сергей Бородин активно помогал с бизнесом бывшей жене Иванова Светлане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakharova_sveta

Сергей Бородин активно помогал с бизнесом бывшей жене Иванова Светлане. Например, они были владельцами микрокредитной организации "МКК "Кредит лайн", которая в 2016 году выиграла тендер у крупной авиакомпании, согласно которому фирма получала деньги за оплату билетов. Условия, на которых юрлица заключили договор, неизвестны, но, судя по финансовой отчётности за 2016 год, через счета "Кредит лайн" в тот период прошло около 300 млн рублей.

Интересно, что с 2021 года обоих уже нет в списке владельцев микрофинансовой конторы, однако она по сей день продолжает работу и отрабатывает контракт с авиакомпанией, который заключён аж до 2050 года. Возможно, фирмой управляют номиналы — компания сейчас принадлежит бывшей продавщице обувного магазина.

Кроме того, Бородин владеет фирмой "МФ групп", занимающейся розничной продажей одежды. Ещё в 2019 году столичная пресса связывала её с магазинами брендовых товаров Светланы Маниович Metropol Fashion Group. Тогда журналисты писали, что проект оказался убыточным, как и весь бизнес, официально принадлежавший жене Иванова. Кстати, генеральным директором "МФ групп" является Ирина Ивлева, она же Ирина Бородина — супруга коммерсанта. Сейчас ей придётся побегать в налоговую — после ареста мужа счета фирмы были сразу заморожены.

Чем владеет Бородин

Ранее журналисты связывали Сергея Бородина с пентхаусом в ЖК "Кадашевские палаты", по соседству с апартаментами дочери министра обороны. По последним оценкам риелторов, дом площадью 234 кв. метра может стоить около 300 млн рублей.

Самого же Бородина и Ирину Ивлеву можно было увидеть в хоромах поскромнее — на улице Чечулина, что в муниципальном округе Ивановское в ВАО столицы. Здесь, на окраине Москвы, на огороженной территории расположен клубный ЖК бизнес-класса с собственным выходом в Измайловский лесопарк. В нём находится квартира площадью 137 квадратов. Цена за метр здесь колеблется в пределах 340 тыс. рублей. Таким образом, стоимость жилья Бородина может достигать 47 млн.

Фото © Shutterstock / FOTODOM Будут ли новые задержания в Минобороны по делу Иванова? 0 Будут, потому что с Ивановым было связано много военных и коммерсантов Нет, уже всех коррупционеров переловили Задержания начнутся позже, когда восстановят города и проверят контракты Пусть в этом вопросе разбираются следователи

Авторы Евгений Кузнецов