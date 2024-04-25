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25 апреля, 07:12

Суд в Москве арестовал предпринимателя Фомина по делу о взятке Тимуру Иванову

Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в четверг, 25 апреля, в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 23 июня 2024 года.

Александр Фомин в зале суда в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фомина обвиняют по статье "Дача взятки". По версии следствия, фигурант предоставлял Иванову, его близкому другу и пособнику Сергею Бородину, также задержанному по громкому делу, и другим лицам бесплатные товары и услуги по ремонту и реконструкции зданий.

"Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера", — говорится в сообщении.

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Напомним, 23 апреля прямо на рабочем месте был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь может идти о более чем миллиарде рублей. Чиновника отправили под стражу. Также силовики задержали его близкого друга и пособника Сергея Бородина. Оба обвиняются в махинациях при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Вечером того же дня глава ведомства Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. К слову, его счета и недвижимость уже арестованы.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Матвей Константинов
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