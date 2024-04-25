Суд в Москве арестовал предпринимателя Фомина по делу о взятке Тимуру Иванову

Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в четверг, 25 апреля, в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 23 июня 2024 года.

Александр Фомин в зале суда в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фомина обвиняют по статье "Дача взятки". По версии следствия, фигурант предоставлял Иванову, его близкому другу и пособнику Сергею Бородину, также задержанному по громкому делу, и другим лицам бесплатные товары и услуги по ремонту и реконструкции зданий.