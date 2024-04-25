Компания третьего фигуранта дела Иванова строила больницы для лечения ковида и дома в Мариуполе
Компания фигуранта дела Иванова строила медцентры МО РФ для лечения ковида
Арестованный фигурант дела замминистра обороны РФ Александр Фомин. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Третий фигурант дела замминистра обороны РФ Тимура Иванова — Александр Фомин — является совладельцем и учредителем строительной компании "Олимпситистрой". Как пишет RT, эта фирма с 2006 года выполняет работы по всей стране по проектированию и строительству различных объектов, в том числе для нужд Министерства обороны.
Известно, что "Олимпситистрой" участвовал в строительстве медицинских центров МО РФ для лечения пациентов с ковидом в 2020 году, а также вместе с военными строителями фирма возвела в Мариуполе жильё в микрорайоне Невский и школу на 1,1 тысячи учеников. В прошлом году власти ДНР даже вручили Фомину орден Дружбы.
Кроме того, по данным СМИ, компания часто подавала в суд на партнёров за "ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставок и выполнению строительных работ" и часто выигрывала. Сумма выигранных дел за год — 111 миллионов рублей.
Напомним, замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан 23 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. 24 апреля Иванова отправили в СИЗО. Также арестованы друг замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин.