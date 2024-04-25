Компания третьего фигуранта дела Иванова строила больницы для лечения ковида и дома в Мариуполе Компания фигуранта дела Иванова строила медцентры МО РФ для лечения ковида 25 апреля, 10:27 Арестованный фигурант дела замминистра обороны РФ Александр Фомин. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Третий фигурант дела замминистра обороны РФ Тимура Иванова — Александр Фомин — является совладельцем и учредителем строительной компании "Олимпситистрой". Как пишет RT, эта фирма с 2006 года выполняет работы по всей стране по проектированию и строительству различных объектов, в том числе для нужд Министерства обороны.

Известно, что "Олимпситистрой" участвовал в строительстве медицинских центров МО РФ для лечения пациентов с ковидом в 2020 году, а также вместе с военными строителями фирма возвела в Мариуполе жильё в микрорайоне Невский и школу на 1,1 тысячи учеников. В прошлом году власти ДНР даже вручили Фомину орден Дружбы.

Кроме того, по данным СМИ, компания часто подавала в суд на партнёров за "ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставок и выполнению строительных работ" и часто выигрывала. Сумма выигранных дел за год — 111 миллионов рублей.

Авторы Александра Вишнякова