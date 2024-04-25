У кума арестованного замминистра обороны Иванова нашли пентхаус за 600 млн рублей

В 2019 году Бородин обзавёлся загородным участком на 1,5 тысячи квадратов в подмосковной деревне Липки, однако дом построить так и не успел. Также в 2021 году он купил 12 земельных участков в элитном посёлке Панкратово на берегу Волги в Тверской области. В посёлке есть свой пляж, яхт-клуб, зооферма и конный клуб. На кума Иванова также были оформлены две машины: Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. Но когда началось расследование по взяткам, он начал избавляться от своего имущества и оба этих автомобиля продал.