У кума арестованного замминистра обороны Иванова нашли пентхаус за 600 млн рублей
SHOT: Кум замглавы Минобороны Иванова владел пентхаусом в центре Москвы
Иванов (слева) и его кум Бородин на судебных заседаниях. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Задержанный кум замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин имел в собственности большой пентхаус в центре Москвы. Как узнал SHOT, стоимость такого жилья оценивается в 600 миллионов рублей.
По данным телеграм-канала, Бородин в своё время успел купить недвижимость в премиальном ЖК "Кадашевские палаты" у Третьяковской галереи. Комплекс находится в реконструированном особняке XVIII века в стиле московского барокко. Общая площадь апартаментов, которые принадлежат куму Иванова, 600 квадратов.
В 2019 году Бородин обзавёлся загородным участком на 1,5 тысячи квадратов в подмосковной деревне Липки, однако дом построить так и не успел. Также в 2021 году он купил 12 земельных участков в элитном посёлке Панкратово на берегу Волги в Тверской области. В посёлке есть свой пляж, яхт-клуб, зооферма и конный клуб. На кума Иванова также были оформлены две машины: Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. Но когда началось расследование по взяткам, он начал избавляться от своего имущества и оба этих автомобиля продал.
Известно, что Иванов и Бородин крестили детей друг друга. У последнего ранее был совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой. Вместе они владели микрофинансовой компанией, выдававшей кредиты. От этого бизнеса они тоже уже избавились.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. В тот же день чиновника отправили в СИЗО. Также арестовали его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже отстранил Иванова от должности замминистра.