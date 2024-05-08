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8 мая, 13:06

Адвокат: Замглавы МО РФ Иванову вменяют взятку более чем в миллиард рублей

Тимур Иванов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Тимур Иванов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют взятку более чем в миллиард рублей. Об этом журналистам сообщил адвокат чиновника Мурад Мусаев.

Он пояснил ТАСС, что речь идёт о порядка 1,125 миллиарда рублей. По версии следствия, это стоимость работ и затраченных на них материалов.

"Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчёркиваем, не соответствует действительности", — сказал адвокат, добавив, что в деле есть только один эпизод.

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Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Глава военного ведомства Сергей Шойгу отстранил его от должности. Чиновника отправили под стражу, также суд арестовал всё недвижимое имущество, активы, счета Иванова и его родственников. Кроме того, арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин.

Матвей Константинов
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