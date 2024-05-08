Адвокат: Замглавы МО РФ Иванову вменяют взятку более чем в миллиард рублей

Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют взятку более чем в миллиард рублей. Об этом журналистам сообщил адвокат чиновника Мурад Мусаев.

Он пояснил ТАСС, что речь идёт о порядка 1,125 миллиарда рублей. По версии следствия, это стоимость работ и затраченных на них материалов.