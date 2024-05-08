Адвокат: Замглавы МО РФ Иванову вменяют взятку более чем в миллиард рублей
Тимур Иванов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют взятку более чем в миллиард рублей. Об этом журналистам сообщил адвокат чиновника Мурад Мусаев.
Он пояснил ТАСС, что речь идёт о порядка 1,125 миллиарда рублей. По версии следствия, это стоимость работ и затраченных на них материалов.
"Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчёркиваем, не соответствует действительности", — сказал адвокат, добавив, что в деле есть только один эпизод.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Глава военного ведомства Сергей Шойгу отстранил его от должности. Чиновника отправили под стражу, также суд арестовал всё недвижимое имущество, активы, счета Иванова и его родственников. Кроме того, арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин.