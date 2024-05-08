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8 мая, 12:39

Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Минобороны Тимура Иванова

Тимур Иванов по видеосвязи принимает участие в заседании Мосгорсуда по обжалованию его ареста. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Тимур Иванов по видеосвязи принимает участие в заседании Мосгорсуда по обжалованию его ареста. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский городской суд оставил под стражей заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Тимур Иванов по видеосвязи принимает участие в заседании Мосгорсуда по обжалованию его ареста. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Суд постановил апелляционную жалобу Иванова оставить без удовлетворения, а решение первой инстанции — без изменения", — сказал судья.

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Защита замминистра обороны Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, сумма может превышать миллиард рублей. В тот же день высокопоставленного чиновника отправили под стражу, также суд арестовал всё недвижимое имущество, активы, счета Иванова и его родственников. Кроме того, силовики взяли кума Иванова Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил подчинённого от должности.

Матвей Константинов
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