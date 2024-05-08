Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Минобороны Тимура Иванова
Тимур Иванов по видеосвязи принимает участие в заседании Мосгорсуда по обжалованию его ареста. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Московский городской суд оставил под стражей заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
Тимур Иванов по видеосвязи принимает участие в заседании Мосгорсуда по обжалованию его ареста. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Суд постановил апелляционную жалобу Иванова оставить без удовлетворения, а решение первой инстанции — без изменения", — сказал судья.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, сумма может превышать миллиард рублей. В тот же день высокопоставленного чиновника отправили под стражу, также суд арестовал всё недвижимое имущество, активы, счета Иванова и его родственников. Кроме того, силовики взяли кума Иванова Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил подчинённого от должности.