Защита замминистра обороны Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Мосгорсуд в среду, 8 мая, в закрытом режиме начал рассматривать жалобу на арест замминистра обороны Тимура Иванова. Чиновник, который сейчас находится в СИЗО "Лефортово", участвует в заседании по видеосвязи.

Как сообщает "Царьград", защита Иванова принесла в суд аж четыре пакета с его наградами — их хотят представить в качестве аргумента в пользу смягчения меры пресечения. Пакеты с надписью "Армия России" несли два человека. Адвокаты просят суд смягчить арестованному по делу о крупной взятке Иванову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.