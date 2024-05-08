Защита замминистра обороны Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Мосгорсуд в среду, 8 мая, в закрытом режиме начал рассматривать жалобу на арест замминистра обороны Тимура Иванова. Чиновник, который сейчас находится в СИЗО "Лефортово", участвует в заседании по видеосвязи.
Как сообщает "Царьград", защита Иванова принесла в суд аж четыре пакета с его наградами — их хотят представить в качестве аргумента в пользу смягчения меры пресечения. Пакеты с надписью "Армия России" несли два человека. Адвокаты просят суд смягчить арестованному по делу о крупной взятке Иванову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Напомним, что Тимур Иванов был задержан 24 апреля на своём рабочем месте. Его подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. По информации СМИ, взятка превышала сумму в миллиард рублей. В тот же день чиновник отправился в СИЗО. Суд арестовал всё недвижимое имущество, активы и счета Иванова и его родственников. Также арестовали его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже освободил Иванова от исполнения обязанностей на должности своего зама.
ТАСС / Пресс-служба Басманного суда