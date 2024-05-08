Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 11:38

Защита замминистра обороны Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Мосгорсуд в среду, 8 мая, в закрытом режиме начал рассматривать жалобу на арест замминистра обороны Тимура Иванова. Чиновник, который сейчас находится в СИЗО "Лефортово", участвует в заседании по видеосвязи.

Как сообщает "Царьград", защита Иванова принесла в суд аж четыре пакета с его наградами — их хотят представить в качестве аргумента в пользу смягчения меры пресечения. Пакеты с надписью "Армия России" несли два человека. Адвокаты просят суд смягчить арестованному по делу о крупной взятке Иванову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Life.ru публикует фото роскошного особняка замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке
Life.ru публикует фото роскошного особняка замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке

Напомним, что Тимур Иванов был задержан 24 апреля на своём рабочем месте. Его подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. По информации СМИ, взятка превышала сумму в миллиард рублей. В тот же день чиновник отправился в СИЗО. Суд арестовал всё недвижимое имущество, активы и счета Иванова и его родственников. Также арестовали его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже освободил Иванова от исполнения обязанностей на должности своего зама.

Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате
Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате
Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров