Бизнесмен Фомин являлся "доверенным лицом" замминистра обороны, арестованного за взятку
СК выявил круг связей Фомина, проходящего по делу о взятке замминистра обороны
Александр Фомин в зале суда в Москве. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, арестованный по делу о получении взятки замминистром обороны РФ Тимуром Ивановым, был его главным "доверенным лицом" и имел широкие связи в руководстве военных предприятий. Об этом стало известно из опубликованного постановления Басманного суда Москвы.
"Фомин А.Г. обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур, подконтрольных [им]", — говорится в тексте.
Также в документе отмечается, что Фомин с завидным постоянством выезжал за рубеж, где имеет "близких знакомых и деловых партнёров".
Напомним, замминистра РФ Тимура Иванова задержали 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных работ для нужд ведомства. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. Чиновника отстранили от должности и отправили под стражу. Также арестованы соучастники преступления: родственник замминистра Сергей Бородин, совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антон Филатов и главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов.