Бизнесмен Фомин являлся "доверенным лицом" замминистра обороны, арестованного за взятку СК выявил круг связей Фомина, проходящего по делу о взятке замминистра обороны 18 мая, 15:36 Александр Фомин в зале суда в Москве. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, арестованный по делу о получении взятки замминистром обороны РФ Тимуром Ивановым, был его главным "доверенным лицом" и имел широкие связи в руководстве военных предприятий. Об этом стало известно из опубликованного постановления Басманного суда Москвы.

"Фомин А.Г. обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур, подконтрольных [им]", — говорится в тексте.

Также в документе отмечается, что Фомин с завидным постоянством выезжал за рубеж, где имеет "близких знакомых и деловых партнёров".

Авторы Татьяна Миссуми