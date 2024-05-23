Генеральская доля: Что известно об аресте главного связиста Минобороны России Шамарина В Минобороны продолжается антикоррупционная зачистка. По подозрению во взяточничестве военным судом арестован генерал Вадим Шамарин — руководитель Главного управления связи, замначальника Генштаба Валерия Герасимова. Как он живёт? 23 мая, 09:51 Арест генерала Шамарина связывают с проверкой бухгалтерии подмосковного парка "Патриот". Коллаж © Life.ru. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны РФ, © ТАСС / Семён Лиходеев

Что известно про дело генерала Шамарина

В Главное военное следственное управление Следственного комитета на допрос доставили начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Слухи о следственных действиях в отношении военного чиновника пошли ещё в начале недели.

Генерала арестовали сроком на два месяца по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Шамарин стал четвёртым высокопоставленным офицером Минобороны, задержанным с начала весны. Дело рассматривали в 235-м гарнизонном военном суде — он же и вынес решение об аресте. Как и предшественникам, генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Источники телеграм-канала "Рыбарь" связывают дело Шамарина с проверкой бухгалтерии подмосковного парка "Патриот", который курирует замминистра обороны Павел Попов, а также аудитом в компании "К-Технологии", который ведут Генпрокуратура и Счётная палата РФ. Фирма с уставным капиталом почти 25 миллиардов рублей отвечает за компьютеры, экраны и даже знаменитый мультимедийный глобус в атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации. Похоже, список фигурантов уголовных дел среди чиновников Минобороны остаётся открытым.

Шамарин также не первый попавший в руки Фемиды начальник Главного управления связи — пять лет назад обвинение в мошенничестве было предъявлено его предшественнику — генералу Халилу Арсланову. Последнему было предъявлено обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей. По версии следствия, Арсланов похитил средства во время исполнения госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

Что пишут военблогеры и эксперты об аресте Шамарина

Телеграм-канал Grey Zone, который связывают со структурами покойного начальника группы "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет, что "даже 15 лет тюрьмы в этом случае ничто, так как качество связи, а точнее её отсутствие, с первых дней являлось одной из самых больших проблем на СВО, из-за которой погибло в прямом смысле несколько тысяч человек".

Военкор Александр Коц по этому поводу вспомнил один из своих старых материалов: "15 лет назад я писал, как два полковника зарабатывали на торговле совместными частотами для гражданских операторов связи. Когда к одному из них пришли с обыском, он попросился в туалет и подозрительно надолго там засиделся. Вскрыли дверь, а он блокнотик рвёт и в унитаз кидает. Достали, а там — теневая бухгалтерия. Кому, когда и сколько. Не могли же они работать без крыши. Так вот в блокнотике была в том числе фамилия, совпадавшая с занимавшим на тот момент пост замначальника Генштаба, начальника связи вооружённых сил. Не удивлюсь, если эта схема в том или ином виде жива по сей день".

Кто такой Вадим Шамарин

Начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Фото © Пресс-служба Министерства обороны РФ

Генералу 52 года, он родился в Таганроге, окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, а позже Военную академию связи. На службу попал в 1992 году, служил на Дальнем Востоке. Занимал позиции командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразующих систем, заместителя начальника узла – начальника пункта управления связью, начальника штаба – заместителя начальника узла связи, а также начальника узла связи бригады связи.

В 2020 году был назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления связи Вооружённых сил РФ – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года занимает должность начальника Главного управления связи ВС РФ – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

Как живёт семья генерала

Вадим Шамарин. Фото © Пресс-служба Министерства обороны РФ

Ранее в Сети появилась информация, что Вадим Шамарин живёт в Подольске, в квартире площадью 85 квадратных метров, однако там он, похоже, давно не бывал. Сейчас семью генерала можно встретить в Хорошёвском районе столицы, на улице Полины Осипенко. Здесь родня служивого занимает сразу две смежные квартиры на 10-м этаже одной из высоток-новостроек: трёшку площадью 72 квадратных метра и однушку в 36 квадратов. Трёхкомнатная квартира такой же площади в этом доме стоит около 25 миллионов рублей, однушка обойдется в 11–12 миллионов.

Кроме того, супруга генерала Елизавета также регистрировалась в двушке в 45 квадратов на улице Штурвальной — это в столичном Южном Тушине. Супруга любит престижные автомобили, на неё зарегистрирован спорткар Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53. Сейчас рыночная стоимость такой машины 2021 года — около 12 миллионов рублей.

Престижный Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53. Такой же находится в гараже у супруги генерала Елизаветы Шамариной. Фото © Shutterstock / Everyonephoto Studio

Сыну Шамарина 29 лет, он, похоже, кадровый военный, однако в последние годы работал на руководящих должностях в одном из крупнейших банков России. Сейчас он прописан в однушке на Полины Осипенко, а раньше регистрировался в жилой многоэтажке на Ленинском проспекте.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян Нужно ли проверить на коррупцию всех генералов Минобороны России? 0 Да, я думаю многие занимались тёмными делами Всех не нужно, у контрразведчиков есть материалы на определённых генералов Пусть с этим разбираются силовики

Авторы Евгений Кузнецов