Железки на 100 млн: Что известно об аресте генерала Минобороны Ивана Попова 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Генерала подозревают в мошенничестве на сумму около 100 млн рублей. В деле упоминаются аферы при строительстве военных объектов. Как живёт генерал? 21 мая, 14:27 Бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Mil.ru, © Shutterstock / FOTODOM

В чём обвиняют Ивана Попова

Генерала арестовали ещё 17 мая, его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Следствие считает, что Иван Попов с сообщниками продавали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии. В деле фигурирует около двух тысяч тонн конструкций. Среди подельников Попова — неназванные кубанский бизнесмен и офицер ЮВО. Предварительно, сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.

Карточка дела об аресте генерала Попова. Фото © Гарнизонный военный суд

Как Попов сделал карьеру в ВС РФ

Ивану Попову 49 лет, он родом из Волгоградской области. Ещё недавно о военном с позывным Спартак было принято говорить как о самом быстрорастущем в плане карьеры командире.

Потомственный кадровый военный, окончил Московское высшее военное командное училище в 1992 году. После учёбы командовал взводом в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа. В составе полка принимал участие во второй чеченской кампании.

После этого окончил Общевойсковую академию и был направлен в оперативное управление штаба Северо-Кавказского военного округа, где принял участие в российско-грузинском военном конфликте 08.08.08. Впоследствии служил в Национальном центре управления обороной.

24 августа. Вывод российских войск из Горийского района Грузии через село Земо Никози в Северную Осетию. Фото © ТАСС / Сергей Узаков

В 2015 году, после окончания Военной академии Генерального штаба, был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады в Адыгее. Позже командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой ЮВО в Волгограде, служил начальником штаба 22-го армейского корпуса Черноморского флота и одновременно начальником Симферопольского военного гарнизона.

Чем Попов отметился в ходе СВО

В мае 2022 года — после начала военных действий на Украине — получил назначение начальником штаба 11-го армейского корпуса Балтийского флота, а уже в марте 2023 года Попов возглавил 58-ю армию, действующую в Запорожской области.

По оценкам специалистов, оперативное объединение Сухопутных войск РФ было одним из самых боеспособных подразделений, входивших в состав Южного военного округа.

Однако позже Попова откомандировали в Сирию — в январе этого года стало известно, что оттуда его вызывали в Москву для дачи показаний по делу о превышении должностных полномочий во время пребывания на должности командующего 58-й армией.

Тогда же в кругах, близких к Минобороны, ходили слухи, что отстранение от должности и заведённое дело могли появиться из-за конфликта генерала со "старшими начальниками" из министерства: Попов якобы критиковал действия руководства. Тогда же должно было состояться его увольнение, однако по какой-то причине этого не произошло.

Как живёт генерал Попов

Лайф выяснил, что по крайней мере формально Попов живёт скромно. Кроме регистрации в различных воинских частях в последние годы генерала можно было встретить у обычной панельной девятиэтажки на улице Качинцев в Волгограде.

В Москве Попов занимал квартиру в высотке-новостройке на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарёво-Никулино. Здесь в его распоряжении находилась квартира площадью 81,5 квадратных метра. Возможно, это жильё было служебным, поскольку на рынке нет предложений о покупке/продаже квартир в этом комплексе. В соседних домах жильё такой же площади оценивается продавцами примерно в 33 миллиона рублей.

Машины военный водил тоже обычные. Попова можно было увидеть за рулём бюджетного Chevrolet Cruze, а позже двух паркетников Mitsubishi Outlander.

Что говорят об аресте генерала российские военблогеры и политики

В своём телеграм-канале известный сначала украинский, а теперь и российский блогер Юрий Подоляка написал следующее: "Честно говоря, я до сих пор в шоке. Как в шоке и те, кто хорошо знал командарма Ивана Попова, который летом 2023 года, выстроив в полосе своей армии (в отличие от многих своих смежников) отличную многополосную линию обороны, по сути, спас нашу армию от разгрома, а страну от позора. И, что самое интересное, именно якобы разворовывание "металлоизделий", предназначенных на возведение этих линий обороны, ему сегодня вменяется в вину".

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бывший народный депутат украинской Верховной рады, позже спикер парламента Новороссии Олег Царёв сообщил, что ему очень жаль: "Мои знакомые военные отзывались об Иване Попове как об одном из лучших командующих".

Почему в Минобороны России начали часто задерживать коррупционеров? 0 Потому что терпеть воровство генералов уже было нельзя Потому что генералов стали сдавать их партнёры-бизнесмены Пусть с этим разбирается военная контрразведка

Авторы Евгений Кузнецов