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23 мая, 10:13

Сергей Миронов уверен, что дело против Шамарина — не последнее для Минобороны

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что новый министр обороны Андрей Белоусов ни за что не потерпит коррупции в своём ведомстве, поэтому дело против замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — не последнее для этой структуры. Об этом Миронов рассказал в беседе с Life.ru.

Сергей Миронов уверен, что дело против Шамарина — не последнее для Минобороны. Видео © Life.ru

"Новый министр обороны, будучи человеком, который никогда за всю свою жизнь ни разу не был замечен даже где-то близко с каким-то коррупционными деяниями, он абсолютно в этом плане честный и порядочный человек. Он не потерпит, чтобы бюджетные деньги, которые очень нужны, прежде всего нашим воинам для нашей победы, чтобы они куда-то там утекали. Поэтому я не сомневаюсь, что вот такие процессы будут идти дальше", — рассуждает депутат.

Собеседник Life.ru пожелал Белоусову успехов на своём посту, в том числе и в связи с выполнением этой задачи.

Не кампанейщина: В Кремле дали оценку громким делам против функционеров Минобороны
Не кампанейщина: В Кремле дали оценку громким делам против функционеров Минобороны

Life.ru уже сообщал, что весь последний месяц отметился рядом громких арестов функционеров Министерства обороны. Первым стал заместитель министра Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Затем начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был задержан за взятку в виде коттеджа в Краснодарском крае, а буквально на днях экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Сегодня, 23 мая, начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генерального штаба Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции. В чём именно его обвиняют, Life.ru рассказывал здесь.

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Life.ru

Марина Калегина
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