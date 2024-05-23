Сергей Миронов уверен, что дело против Шамарина — не последнее для Минобороны
Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что новый министр обороны Андрей Белоусов ни за что не потерпит коррупции в своём ведомстве, поэтому дело против замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — не последнее для этой структуры. Об этом Миронов рассказал в беседе с Life.ru.
Сергей Миронов уверен, что дело против Шамарина — не последнее для Минобороны. Видео © Life.ru
"Новый министр обороны, будучи человеком, который никогда за всю свою жизнь ни разу не был замечен даже где-то близко с каким-то коррупционными деяниями, он абсолютно в этом плане честный и порядочный человек. Он не потерпит, чтобы бюджетные деньги, которые очень нужны, прежде всего нашим воинам для нашей победы, чтобы они куда-то там утекали. Поэтому я не сомневаюсь, что вот такие процессы будут идти дальше", — рассуждает депутат.
Собеседник Life.ru пожелал Белоусову успехов на своём посту, в том числе и в связи с выполнением этой задачи.
Life.ru уже сообщал, что весь последний месяц отметился рядом громких арестов функционеров Министерства обороны. Первым стал заместитель министра Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Затем начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был задержан за взятку в виде коттеджа в Краснодарском крае, а буквально на днях экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Сегодня, 23 мая, начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генерального штаба Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции. В чём именно его обвиняют, Life.ru рассказывал здесь.
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