Сергей Миронов уверен, что дело против Шамарина — не последнее для Минобороны

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что новый министр обороны Андрей Белоусов ни за что не потерпит коррупции в своём ведомстве, поэтому дело против замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — не последнее для этой структуры. Об этом Миронов рассказал в беседе с Life.ru.

"Новый министр обороны, будучи человеком, который никогда за всю свою жизнь ни разу не был замечен даже где-то близко с каким-то коррупционными деяниями, он абсолютно в этом плане честный и порядочный человек. Он не потерпит, чтобы бюджетные деньги, которые очень нужны, прежде всего нашим воинам для нашей победы, чтобы они куда-то там утекали. Поэтому я не сомневаюсь, что вот такие процессы будут идти дальше", — рассуждает депутат.