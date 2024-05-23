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23 мая, 09:20

Не кампанейщина: В Кремле дали оценку громким делам против функционеров Минобороны

Песков: Борьба с коррупцией — это последовательная работа, а не кампанейщина

В Кремле не считают, что к волне коррупционных дел против функционеров Минобороны подходит термин "кампания". Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 23 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов и ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идёт", — заверил сотрудников СМИ представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что борьба со взяточничеством планомерно ведётся во всех государственных структурах и во всех ведомствах, не только силовых или оборонных. А вот отвечать на дополнительный вопрос о том, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов, пресс-секретарь президента не стал, сославшись на отсутствие таких полномочий.

Замглавы Генштаба попался на той же статье, что и генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
Замглавы Генштаба попался на той же статье, что и генералы Минобороны Иванов и Кузнецов

Отметим, что весь последний месяц отметился рядом громких арестов функционеров министерства обороны. Первым стал заместитель министра Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного миллиона рублей. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько недель стало известно, что начальнику Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову вменяют получение взятки в виде коттеджа в Краснодарском крае. 21 мая бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, стало известно, что начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции.

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ТАСС / Сергей Мальгавко, © Минобороны РФ, © ТАСС / Артем Геодакян

Марина Калегина
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