Не кампанейщина: В Кремле дали оценку громким делам против функционеров Минобороны

В Кремле не считают, что к волне коррупционных дел против функционеров Минобороны подходит термин "кампания". Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 23 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов и ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идёт", — заверил сотрудников СМИ представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что борьба со взяточничеством планомерно ведётся во всех государственных структурах и во всех ведомствах, не только силовых или оборонных. А вот отвечать на дополнительный вопрос о том, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов, пресс-секретарь президента не стал, сославшись на отсутствие таких полномочий.