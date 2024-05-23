Не кампанейщина: В Кремле дали оценку громким делам против функционеров Минобороны
Песков: Борьба с коррупцией — это последовательная работа, а не кампанейщина
В Кремле не считают, что к волне коррупционных дел против функционеров Минобороны подходит термин "кампания". Таким мнением поделился с журналистами в четверг, 23 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов и ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идёт", — заверил сотрудников СМИ представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что борьба со взяточничеством планомерно ведётся во всех государственных структурах и во всех ведомствах, не только силовых или оборонных. А вот отвечать на дополнительный вопрос о том, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов, пресс-секретарь президента не стал, сославшись на отсутствие таких полномочий.
Отметим, что весь последний месяц отметился рядом громких арестов функционеров министерства обороны. Первым стал заместитель министра Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного миллиона рублей. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько недель стало известно, что начальнику Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову вменяют получение взятки в виде коттеджа в Краснодарском крае. 21 мая бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, стало известно, что начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции.
ТАСС / Сергей Мальгавко, © Минобороны РФ, © ТАСС / Артем Геодакян