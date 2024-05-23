Задержан замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин

Начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

В рамках дела дома у генерала прошли обыски. По их результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР в Москве. Дело в отношении замначальника Генштаба рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.