Задержан замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Фото © Минобороны РФ
Начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.
В рамках дела дома у генерала прошли обыски. По их результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР в Москве. Дело в отношении замначальника Генштаба рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.
Официальной информации о вменяемой ему статье нет. Генерал-лейтенант награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Ранее стало известно о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Занимавший на тот момент пост руководителя ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого замминистра обороны Тимура Иванова.