Кадровик Минобороны Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани

Начальнику Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову вменяют получение взятки в виде коттеджа в Краснодарском крае. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стоимость этой недвижимости будет устанавливаться.

"Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае", — сообщает агентство.