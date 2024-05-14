Кадровик Минобороны Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани
ТАСС: Кадровик Минобороны обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
Начальнику Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову вменяют получение взятки в виде коттеджа в Краснодарском крае. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стоимость этой недвижимости будет устанавливаться.
"Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае", — сообщает агентство.
Цена коттеджа не установлена, однако, по информации "Коммерсанта", стоимость участка составляет 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.
Напомним, в ночь на 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого не раскрывается. Сегодня ему предъявили обвинение.