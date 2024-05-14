СК раскрыл причину задержания главного кадровика Минобороны РФ
Начальник управления кадров МО РФ арестован по подозрению в получении взятки
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, о чьём задержании стало известно ранее, подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие возбудило уголовное дело, главный кадровик военного ведомства отправлен под арест.
"По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу", — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Дома у генерал-лейтенанта прошли обыски, изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
А ранее стало известно о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Занимавший на тот момент пост руководителя ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников.