СК раскрыл причину задержания главного кадровика Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, о чьём задержании стало известно ранее, подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие возбудило уголовное дело, главный кадровик военного ведомства отправлен под арест.

"По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу", — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.