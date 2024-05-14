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14 мая, 09:21

Главного кадровика МО Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела

Юрий Кузнецов. Обложка © Guk.mil.ru

Юрий Кузнецов. Обложка © Guk.mil.ru

Начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали после того, как на него дал показания другой фигурант дела. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

"Кузнецов был задержан и арестован после допроса второго фигуранта дела, который дал показания на генерала. Если Кузнецова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф", — отметил собеседник ТАСС.

Генерал на 100 млн: Что известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова
Генерал на 100 млн: Что известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова

Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно вечером 13 мая. Следком подозревает начальника Главного управления кадров Минобороны в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, Кузнецова отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты.

Матвей Константинов
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