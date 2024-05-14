Главного кадровика МО Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела

Начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали после того, как на него дал показания другой фигурант дела. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

"Кузнецов был задержан и арестован после допроса второго фигуранта дела, который дал показания на генерала. Если Кузнецова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф", — отметил собеседник ТАСС.