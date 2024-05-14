Дома у главного кадровика Минобороны РФ нашли 100 млн рублей и золотые монеты
Во время обысков следователи нашли дома у начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова более 100 млн рублей наличкой, золотые монеты и другие предметы роскоши.
"В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши", — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Напомним, ранее СМИ узнали о задержании начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Позже СК РФ уточнил, что главный кадровик военного ведомства подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие возбудило уголовное дело, Кузнецов отправлен под арест.
ТАСС / Сергей Коньков