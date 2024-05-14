Басманный суд арестовал обвиняемого в даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову
Лёва Мартиросян, обвиняемый в даче взятки Юрию Кузнецову. Обложка © Telegram / moscowcourts
Басманный районный суд города Москвы арестовал фигуранта по делу о даче взятки главному кадровику Минобороны, экс-начальнику Восьмого управления Генштаба Юрию Кузнецову. Лёва Мартиросян заключён под стражу на 1 месяц 28 дней, то есть до 12 июля. Как сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы, он проходит обвиняемым по статье "дача взятки в особо крупном размере".
Лёва Мартиросян, обвиняемый в даче взятки Юрию Кузнецову, в зале суда. Видео © Telegram / moscowcourts
"Кузнецов Ю.В. <...> был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", — говорится в сообщении.
Уточняется, что преступные действия Кузнецов совершил во время работы начальником Восьмого управления.
Напомним, в ночь на 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого не раскрывается. Сегодня ему предъявили обвинение.