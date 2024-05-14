Life.ru публикует видео с коттеджем главного кадровика МО Кузнецова, где нашли 100 млн
SHOT опубликовал видео с подмосковным коттеджем главного кадровика МО Кузнецова
SHOT опубликовал видео, на котором заснята дача главы Управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова в подмосковной деревне Обушково Истринского района. По данным телеграм-канала, во время обысков в коттедже находились жена и одна из дочерей чиновника. Именно здесь были найдены 100 миллионов рублей и прочие предметы роскоши.
Коттедж главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова в Истринском районе Подмосковья. Видео © SHOT
Как сообщает SHOT, Кузнецов владеет двумя квартирами: в Ружейном переулке в районе Хамовники площадью 156,2 квадратных метра и трёхкомнатной на улице Генерала Глаголева в районе Хорошёво-Мнёвники площадью 57,1 квадрата. Из движимого имущества у него есть автомобиль BMW X5 xDrive30d, на котором чиновник ездит с 2012 года. Сейчас машина находится в гараже на даче, её актуальная рыночная стоимость составляет около трёх миллионов рублей. Жена Кузнецова является собственницей Nissan Tiida Tekna, рыночная стоимость которого около 920 тысяч рублей.
Двухэтажный дом с участком 15 соток на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья семья функционера Минобороны использовала как дачу. Цена на такое жильё начинается от 200 млн рублей, кадастровая стоимость земли — от семи миллионов рублей. В самом коттеджном посёлке достаточно развитая инфраструктурой, там есть детский сад, школа, детские площадки, рестораны.
Напомним, в ночь на 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Возбуждено уголовное дело, Кузнецова отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что чиновника задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого не раскрывается. Сегодня ему предъявили обвинение.