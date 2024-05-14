Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 10:38

Life.ru публикует видео с коттеджем главного кадровика МО Кузнецова, где нашли 100 млн

SHOT опубликовал видео с подмосковным коттеджем главного кадровика МО Кузнецова

SHOT опубликовал видео, на котором заснята дача главы Управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова в подмосковной деревне Обушково Истринского района. По данным телеграм-канала, во время обысков в коттедже находились жена и одна из дочерей чиновника. Именно здесь были найдены 100 миллионов рублей и прочие предметы роскоши.

Коттедж главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова в Истринском районе Подмосковья. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, Кузнецов владеет двумя квартирами: в Ружейном переулке в районе Хамовники площадью 156,2 квадратных метра и трёхкомнатной на улице Генерала Глаголева в районе Хорошёво-Мнёвники площадью 57,1 квадрата. Из движимого имущества у него есть автомобиль BMW X5 xDrive30d, на котором чиновник ездит с 2012 года. Сейчас машина находится в гараже на даче, её актуальная рыночная стоимость составляет около трёх миллионов рублей. Жена Кузнецова является собственницей Nissan Tiida Tekna, рыночная стоимость которого около 920 тысяч рублей.

Двухэтажный дом с участком 15 соток на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья семья функционера Минобороны использовала как дачу. Цена на такое жильё начинается от 200 млн рублей, кадастровая стоимость земли — от семи миллионов рублей. В самом коттеджном посёлке достаточно развитая инфраструктурой, там есть детский сад, школа, детские площадки, рестораны.

Генерал на 100 млн: Что известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова
Генерал на 100 млн: Что известно о задержании главного кадровика Минобороны Кузнецова

Напомним, в ночь на 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Возбуждено уголовное дело, Кузнецова отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что чиновника задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого не раскрывается. Сегодня ему предъявили обвинение.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров