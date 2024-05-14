Главному кадровику МО РФ Кузнецову предъявили обвинение в особо крупной взятке
Юрий Кузнецов. Обложка © Guk.mil.ru
Руководителю главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову во вторник, 14 мая, предъявлено обвинение во взятке. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде, арестовавшем его.
"Кузнецов Юрий Васильевич обвиняется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Получение взятки в особо крупном размере", — отметили там в беседе с ТАСС.
Следствие ведёт управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Возбуждено уголовное дело, Кузнецова отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что чиновника задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого не раскрывается.