Песков переадресовал в СК вопрос о делах в отношении Иванова и Кузнецова

Уголовными делами в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова занимается Следственный комитет РФ. Именно это ведомство может комментировать ход расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы", — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами в ответ на вопрос об уголовных делах в отношении чиновников Минобороны.