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14 мая, 09:36

Песков переадресовал в СК вопрос о делах в отношении Иванова и Кузнецова

Уголовными делами в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова занимается Следственный комитет РФ. Именно это ведомство может комментировать ход расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы", — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами в ответ на вопрос об уголовных делах в отношении чиновников Минобороны.

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Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Его отстранили от должности и отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также в рамках дела были арестованы кум замминистра Сергей Бородин, совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин и бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антон Филатов.

Накануне стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. Следком подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, Кузнецова отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что чиновника задержали после показаний другого фигуранта дела.

Обложка ©

ТАСС / Иван Ноябрев, © redstar.ru

Александр Юнашев
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