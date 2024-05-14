Песков переадресовал в СК вопрос о делах в отношении Иванова и Кузнецова
Уголовными делами в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова занимается Следственный комитет РФ. Именно это ведомство может комментировать ход расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы", — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами в ответ на вопрос об уголовных делах в отношении чиновников Минобороны.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Его отстранили от должности и отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также в рамках дела были арестованы кум замминистра Сергей Бородин, совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин и бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антон Филатов.
Накануне стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. Следком подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, Кузнецова отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что чиновника задержали после показаний другого фигуранта дела.
ТАСС / Иван Ноябрев, © redstar.ru