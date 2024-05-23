Замглавы Генштаба попался на той же статье, что и генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
Задержанного замначальника Генштаба Шамарина обвиняют в получении взятки
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Фото © Минобороны РФ
Начальник Главного управления связи Вооружённых сил, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Особо крупный размер начинается от 1 млн рублей и больше.
Как рассказал SHOT информированный источник в силовых структурах, 235-й гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По вменяемой ему статье генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы.
О задержании Шамарина стало известно ранее утром. У генерала прошли обыски, после чего его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР в Москве.
К слову, аналогичная статья вменяется замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, который был задержан в конце апреля. Иванова также отправили в СИЗО. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. По той же статье помещён под стражу начальник ГУ кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Кузнецов.