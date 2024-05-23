Замглавы Генштаба попался на той же статье, что и генералы Минобороны Иванов и Кузнецов

Начальник Главного управления связи Вооружённых сил, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Особо крупный размер начинается от 1 млн рублей и больше.

Как рассказал SHOT информированный источник в силовых структурах, 235-й гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По вменяемой ему статье генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы.