Заместителя губернатора Кубани задержали по делу о взятке

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на источники. Подробностей и официального подтверждения этого пока нет. По предварительной информации, оперативное сопровождение дела осуществляет отдел по борьбе с экономическими преступлениями Краснодарского края.

Сергей Власов четыре года отвечает на Кубани за сферу строительства и архитектуры. Административную карьеру он начал в Главном строительном управлении региона, а в декабре 2021 года возглавил это ведомство. Вскоре он пошёл на повышение, возглавив Департамент строительства Краснодарского края, а с декабря 2022 года стал вице-губернатором, курирующим всё ту же сферу.