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Регион
24 мая, 16:15

Заместителя губернатора Кубани задержали по делу о взятке

Kub Mash: Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали за взятку

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © admkrai.krasnodar.ru

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © admkrai.krasnodar.ru

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на источники. Подробностей и официального подтверждения этого пока нет. По предварительной информации, оперативное сопровождение дела осуществляет отдел по борьбе с экономическими преступлениями Краснодарского края.

Сергей Власов четыре года отвечает на Кубани за сферу строительства и архитектуры. Административную карьеру он начал в Главном строительном управлении региона, а в декабре 2021 года возглавил это ведомство. Вскоре он пошёл на повышение, возглавив Департамент строительства Краснодарского края, а с декабря 2022 года стал вице-губернатором, курирующим всё ту же сферу.

Двое следователей СК попали на скамью подсудимых за взятку в крипте умопомрачительного размера
Двое следователей СК попали на скамью подсудимых за взятку в крипте умопомрачительного размера

Ранее начальника Главного управления кадров МО Юрия Кузнецова арестовали за взятку в виде коттеджа в Краснодарском крае стоимостью 23 миллиона рублей.

Марина Калегина
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