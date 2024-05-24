Заместителя губернатора Кубани задержали по делу о взятке
Kub Mash: Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали за взятку
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Обложка © admkrai.krasnodar.ru
Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на источники. Подробностей и официального подтверждения этого пока нет. По предварительной информации, оперативное сопровождение дела осуществляет отдел по борьбе с экономическими преступлениями Краснодарского края.
Сергей Власов четыре года отвечает на Кубани за сферу строительства и архитектуры. Административную карьеру он начал в Главном строительном управлении региона, а в декабре 2021 года возглавил это ведомство. Вскоре он пошёл на повышение, возглавив Департамент строительства Краснодарского края, а с декабря 2022 года стал вице-губернатором, курирующим всё ту же сферу.
Ранее начальника Главного управления кадров МО Юрия Кузнецова арестовали за взятку в виде коттеджа в Краснодарском крае стоимостью 23 миллиона рублей.