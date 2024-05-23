Двое следователей СК попали на скамью подсудимых за взятку в крипте умопомрачительного размера

Верховный суд России передал в Балашиху дело двух сотрудников Следственного комитета, которые обвиняются в получении взятки рекордного размера — свыше 2,7 тысячи биткоинов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Речь идёт о бывших сотрудниках следствия — 35-летнем Марате Тамбиеве и 27-летней Кристине Ляховенко, утверждает издание. Их обвиняют в нескольких эпизодах взяточничества в особо крупных размерах, приготовлениях к получению взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации улик. Следствие считает, что они шантажировали хакерскую группировку Infraud Organization с целью получения 2718 биткоинов.

Майор Тамбиев руководил следственным отделом московского главка СК по Тверскому району и был арестован в марте 2022 года. Следствие обвиняет его в том, что при расследовании по делу Infraud Organization он успешно вынудил фигурантов заплатить ему взятку в криптовалюте. Позже хакеры подали на него жалобу в ФСБ, после которой правоохранитель был задержан, а участники Infraud Organization получили условные сроки.

Старший лейтенант Ляховенко была арестована позже. По версии следствия, она нарушила закон, передав изъятые у хакеров электронные накопители данных Тамбиеву, чтобы он отыскал хранящуюся на них криптовалюту и перевёл её на собственный криптокошелёк.

Также экс-следователей обвиняют в том, что они не предприняли необходимых действий для ареста и обращения в пользу государства остальной крипты на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей, которой располагали хакеры. И Тамбиев, и Ляховенко не признают своей вины и утверждают, что не получали взяток.