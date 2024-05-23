Двое следователей СК попали на скамью подсудимых за взятку в крипте умопомрачительного размера
Следователей СК Тамбиева и Ляховенко будут судить в Балашихе за рекордную взятку
Следователи, обвиняемые во взятке. Обложка © ok.ru / Кристина Ляховенко, ИГСУ РАНХиГС
Верховный суд России передал в Балашиху дело двух сотрудников Следственного комитета, которые обвиняются в получении взятки рекордного размера — свыше 2,7 тысячи биткоинов. Об этом сообщает "Коммерсант".
Речь идёт о бывших сотрудниках следствия — 35-летнем Марате Тамбиеве и 27-летней Кристине Ляховенко, утверждает издание. Их обвиняют в нескольких эпизодах взяточничества в особо крупных размерах, приготовлениях к получению взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации улик. Следствие считает, что они шантажировали хакерскую группировку Infraud Organization с целью получения 2718 биткоинов.
Майор Тамбиев руководил следственным отделом московского главка СК по Тверскому району и был арестован в марте 2022 года. Следствие обвиняет его в том, что при расследовании по делу Infraud Organization он успешно вынудил фигурантов заплатить ему взятку в криптовалюте. Позже хакеры подали на него жалобу в ФСБ, после которой правоохранитель был задержан, а участники Infraud Organization получили условные сроки.
Старший лейтенант Ляховенко была арестована позже. По версии следствия, она нарушила закон, передав изъятые у хакеров электронные накопители данных Тамбиеву, чтобы он отыскал хранящуюся на них криптовалюту и перевёл её на собственный криптокошелёк.
Также экс-следователей обвиняют в том, что они не предприняли необходимых действий для ареста и обращения в пользу государства остальной крипты на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей, которой располагали хакеры. И Тамбиев, и Ляховенко не признают своей вины и утверждают, что не получали взяток.
Ранее Life.ru сообщал о задержании замглавы УФСИН по Подмосковью Владимира Талаева. Его подозревают в получении взятки крупного размера в рамках части 5 статьи 290 УК РФ "Требование лица дать взятку под угрозой совершения действий (бездействия), которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина", по которой он может получить до 12 лет тюрьмы. Талаев отвечал за всю сферу закупок регионального ведомства.