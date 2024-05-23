Задержан замглавы УФСИН по Московской области, ему грозит до 12 лет
Замглавы УФСИН по Московской области задержан по подозрению в получении взятки
Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев. Фото © fsin-rossii.ru
Задержан заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев. По данным SHOT, подполковник подозревается в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ (ч. 5), ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Как уточняет телеграм-канал, Талаев занимался закупками: от скребниц для служебных собак до вещевого имущества для личного состава и продуктов питания.
А ранее сегодня был задержан начальник Главного управления связи Вооружённых сил, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он тоже подозревается в получении взятки, но уже в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).