Замглавы УФСИН по Московской области задержан по подозрению в получении взятки

Задержан замглавы УФСИН по Московской области, ему грозит до 12 лет

Задержан заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев. По данным SHOT, подполковник подозревается в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ (ч. 5), ему грозит до 12 лет лишения свободы.