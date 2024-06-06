В Омске задержали бывшего министра региона и самого богатого депутата
ТАСС: В Омске задержали экс-министра труда и соцразвития области Куприянова
В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС.
"Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде [экс-губернатора Омской области Александра] Буркова в 2020–2021 годах", — заявил собеседник агентства.
Куприянов занимал должность министра труда и социального развития Омской области с октября 2015-го по 25 мая 2024 года. С конца 2018 года выполнял функции зампреда правительства региона.
Местный портал БК55 сообщает, что также были задержаны депутат областного заксобрания Дмитрий Павлов и второй вице-спикер городского совета Дмитрий Сахань. Первый по итогам 2021 года стал самым богатым депутатом заксобрания региона с задекларированным доходом 157,9 миллиона рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что суд арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Чиновника обвиняют по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение".
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