В Омске задержали бывшего министра региона и самого богатого депутата

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС.

"Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде [экс-губернатора Омской области Александра] Буркова в 2020–2021 годах", — заявил собеседник агентства.

Куприянов занимал должность министра труда и социального развития Омской области с октября 2015-го по 25 мая 2024 года. С конца 2018 года выполнял функции зампреда правительства региона.

Местный портал БК55 сообщает, что также были задержаны депутат областного заксобрания Дмитрий Павлов и второй вице-спикер городского совета Дмитрий Сахань. Первый по итогам 2021 года стал самым богатым депутатом заксобрания региона с задекларированным доходом 157,9 миллиона рублей.