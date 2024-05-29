Одного из богатейших депутатов Карелии с сыном задержали из-за информатора в погонах

Правоохранители задержали одного из самых богатых депутатов Карелии Виталия Красулина. Его обвиняют в даче взятке в размере 200 тысяч рублей. Вместе с ним был задержан и его сын-предприниматель Артём, ранее руководивший Фондом развития промышленности республики, пишет SHOT.

По сведениям следствия, весной депутат заплатил 200-тысячную взятку сотруднику силовых структур, чтобы тот своевременно уведомлял его об объявлении Красулина в розыск и проведении аналогичных мероприятий. Его задержали 28 мая, в его отношении заведено уголовное дело по статье "Дача взятки", по которому он может получить до 12 лет лишения свободы в колонии. Роль Красулина-младшего в этой истории пока расследуется.

Виталия Красулина избирали в законодательное собрание Карелии с 2002 года. Он находится на должности руководителя комитета по бюджету и налогам, является членом комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологию. А ещё у него есть репутация одного из самых состоятельных парламентариев республики. В декларации за 2022 год Красулин указал доход в размере 27,7 миллионов рублей. В том же году он купил отель "Онежский замок", заплатив 94 миллиона рублей. А ещё он активно занимается добычей шунгита в Карелии. В свою очередь, его сын Артём рукрводил Фондом развития промышленности региона в 2018 году.