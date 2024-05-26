Задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев
SHOT: В Орловской области задержали советника губернатора Лежнева
Сергей Лежнев. Обложка © Telegram / lezhnev_sergey
В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. Об этом сообщает SHOT.
Как уточняет телеграм-канал, чиновника задержали накануне, 25 мая. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, а завтра суд изберёт ему меру пресечения. Последний пост в своём телеграм-канале Лежнев опубликовал 24 мая, где написал про доставку гуманитарных грузов.
Сергей Лежнев был назначен советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова в 2017 году. В администрации он отвечал за взаимодействие со СМИ. В последнее время чиновник занимался доставкой гуманитарных грузов в зону спецоперации (СВО). Известно, что в 2022 году у Лежнева проходили обыски в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию Красного моста в Орле. Тогда был задержан Евгений Подрезов — директор компании-подрядчика, которая строила мост. В августе 2022 Подрезова приговорили к 4,5 года колонии по статье о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за посредничество во взяточничестве. Во время обыска у неё нашли 20 миллионов наличными. Устанавливаются другие причастные к коррупционной схеме.