Задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев

Как уточняет телеграм-канал, чиновника задержали накануне, 25 мая. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, а завтра суд изберёт ему меру пресечения. Последний пост в своём телеграм-канале Лежнев опубликовал 24 мая, где написал про доставку гуманитарных грузов.

Сергей Лежнев был назначен советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова в 2017 году. В администрации он отвечал за взаимодействие со СМИ. В последнее время чиновник занимался доставкой гуманитарных грузов в зону спецоперации (СВО). Известно, что в 2022 году у Лежнева проходили обыски в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию Красного моста в Орле. Тогда был задержан Евгений Подрезов — директор компании-подрядчика, которая строила мост. В августе 2022 Подрезова приговорили к 4,5 года колонии по статье о мошенничестве.