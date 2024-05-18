Чиновник из Северной Осетии обманул бюджет на 5 млн рублей Глава АМС Алагирского района Северной Осетии задержан за махинации с участками 18 мая, 10:33 Герман Гагиев. Обложка © Алагирский муниципальный район Республики Северная Осетия

В Северной Осетии полиция задержала главу администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Германа Гагиева, которого подозревают в махинациях с земельными участками и нарушениях градостроительных норм. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы АМС Алагирского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", — говорится в тексте.

По данным следствия, 4 августа 2022 года Гагиев выдал разрешение на возведение капитального объекта на переданном ранее в аренду земельном участке площадью более 9 тысяч квадратных метров. Однако постройка не отвечала требования капстроительства, о чём Гагиев достоверно знал и, несмотря на это, разрешил ввод в эксплуатацию. Это разрешение послужило основанием для передачи участка в собственность по явно заниженной цене в размере 5 896 рублей.

Своими действиями Гагиев причинил ущерб районному бюджету более чем на 5 миллионов рублей. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, это не единственное нарушение в Алагирском районе, преступных фактов в земельной и градостроительной сферах "выявлено огромное количество". Руководитель региона подчеркнул, что будет продолжена работа правоохранителей в данном направлении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за посредничество во взяточничестве. Во время обыска у неё нашли 20 миллионов наличными. Устанавливаются другие причастные к коррупционной схеме.

Авторы Татьяна Миссуми