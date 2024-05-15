Life.ru показывает здание, которое главный кадровик МО Кузнецов получил в качестве взятки

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, арестованный по делу о коррупции, получил в качестве взятки трёхэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. По данным SHOT , оно находится на участке, изначально приобретённом другим фигурантом — Лёвой Мартиросяном.

На нём известный в городе предприниматель построил два зеркально расположенных здания на 2,5 тысячи квадратов, на которых после ремонта появились вывески "Рай", выполненные в стилистике его же гостиницы на улице Игнатовых. В новом комплексе появился как отель, так и кафе с продуктовым магазином.