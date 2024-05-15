Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 14:52

Life.ru показывает здание, которое главный кадровик МО Кузнецов получил в качестве взятки

Главный кадровик МО РФ Кузнецов получил в качестве взятки здание в Краснодаре

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, арестованный по делу о коррупции, получил в качестве взятки трёхэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. По данным SHOT, оно находится на участке, изначально приобретённом другим фигурантом — Лёвой Мартиросяном.

Здание в Краснодаре, которое получил в качестве взятки главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Видео © SHOT

На нём известный в городе предприниматель построил два зеркально расположенных здания на 2,5 тысячи квадратов, на которых после ремонта появились вывески "Рай", выполненные в стилистике его же гостиницы на улице Игнатовых. В новом комплексе появился как отель, так и кафе с продуктовым магазином.

Раскрыты официальные доходы обвиняемого во взятке кадровика МО Кузнецова
Раскрыты официальные доходы обвиняемого во взятке кадровика МО Кузнецова

Именно здание с магазином на тысячу квадратных метров, оценивающееся в 20–30 миллионов рублей, было переоформлено на жену высокопоставленного чиновника. По версии следствия, взамен Мартиросян получил многомиллионные госконтракты.

Напомним, Юрия Кузнецова задержали по делу о крупной взятке. Возбуждено уголовное дело, чиновнику предъявили обвинение и отправили под арест. Дома у него нашли сто миллионов рублей и золотые монеты. Известно, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела. Ему уже предъявили обвинение. Также Басманный суд арестовал Лёву Мартиросяна, которого обвиняют в даче взятки Кузнецову.

На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров