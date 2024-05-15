Life.ru показывает здание, которое главный кадровик МО Кузнецов получил в качестве взятки
Главный кадровик МО РФ Кузнецов получил в качестве взятки здание в Краснодаре
Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, арестованный по делу о коррупции, получил в качестве взятки трёхэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. По данным SHOT, оно находится на участке, изначально приобретённом другим фигурантом — Лёвой Мартиросяном.
Здание в Краснодаре, которое получил в качестве взятки главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Видео © SHOT
На нём известный в городе предприниматель построил два зеркально расположенных здания на 2,5 тысячи квадратов, на которых после ремонта появились вывески "Рай", выполненные в стилистике его же гостиницы на улице Игнатовых. В новом комплексе появился как отель, так и кафе с продуктовым магазином.
Именно здание с магазином на тысячу квадратных метров, оценивающееся в 20–30 миллионов рублей, было переоформлено на жену высокопоставленного чиновника. По версии следствия, взамен Мартиросян получил многомиллионные госконтракты.
Напомним, Юрия Кузнецова задержали по делу о крупной взятке. Возбуждено уголовное дело, чиновнику предъявили обвинение и отправили под арест. Дома у него нашли сто миллионов рублей и золотые монеты. Известно, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела. Ему уже предъявили обвинение. Также Басманный суд арестовал Лёву Мартиросяна, которого обвиняют в даче взятки Кузнецову.