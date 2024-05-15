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15 мая, 10:07

Раскрыты официальные доходы обвиняемого во взятке кадровика МО Кузнецова

Обвиняемый во взятке кадровик МО Кузнецов за четыре года купил участок и "Волгу"

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Обвиняемый в получении крупной взятки начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов в середине 2010-х за четыре года купил две автомобиля, также в его собственности появились земельный участок и квартира. Об этом стало известно из деклараций, которые чиновник подавал до 2021 года, передаёт РИА "Новости".

В 2015 году у семьи Кузнецова было в пользовании две квартиры площадью 72,2 и 156,5 квадратных метра, а в автопарке числились BMW Х5, Toyota Corolla и Nissan Tiida. За тот год чиновник заработал 3,4 миллиона рублей, а его супруга — 3,1 миллиона.

В 2016 году семейство приобрело квартиру 156,5 квадратных метра, при этом второе жильё на тот момент в декларации уже не фигурировало. В 2017 году у Кузнецовых появилась новая машина — Audi A7, которая год спустя тоже пропала из всех документов. В это же время военнослужащий купил два земельных участка, каждый из которых имеет площадь полторы тысячи квадратных метров.

В 2019 году жена военного получила в собственность нежилое помещение и право пользования на объект незавершённого строительства на 240 квадратных метров. Тогда же Кузнецов приобрёл раритетный автомобиль марки "Волга". В 2019 году его доход составил 4,5 миллиона рублей.

По делу главного кадровика Минобороны проведены обыски по нескольким адресам
По делу главного кадровика Минобороны проведены обыски по нескольким адресам

Напомним, ранее стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. Он обвиняется в получении крупной взятки. Следствие выяснило, что в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, чиновник получил деньги от представителей коммерческих структур. По данному факту возбудили дело, военнослужащего отправили под арест. Во время обысков у него нашли сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого неизвестно.

Александра Мышляева
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