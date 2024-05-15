Раскрыты официальные доходы обвиняемого во взятке кадровика МО Кузнецова

Обвиняемый в получении крупной взятки начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов в середине 2010-х за четыре года купил две автомобиля, также в его собственности появились земельный участок и квартира. Об этом стало известно из деклараций, которые чиновник подавал до 2021 года, передаёт РИА "Новости".

В 2015 году у семьи Кузнецова было в пользовании две квартиры площадью 72,2 и 156,5 квадратных метра, а в автопарке числились BMW Х5, Toyota Corolla и Nissan Tiida. За тот год чиновник заработал 3,4 миллиона рублей, а его супруга — 3,1 миллиона.

В 2016 году семейство приобрело квартиру 156,5 квадратных метра, при этом второе жильё на тот момент в декларации уже не фигурировало. В 2017 году у Кузнецовых появилась новая машина — Audi A7, которая год спустя тоже пропала из всех документов. В это же время военнослужащий купил два земельных участка, каждый из которых имеет площадь полторы тысячи квадратных метров.