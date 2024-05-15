Раскрыты официальные доходы обвиняемого во взятке кадровика МО Кузнецова
Обвиняемый во взятке кадровик МО Кузнецов за четыре года купил участок и "Волгу"
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
Обвиняемый в получении крупной взятки начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов в середине 2010-х за четыре года купил две автомобиля, также в его собственности появились земельный участок и квартира. Об этом стало известно из деклараций, которые чиновник подавал до 2021 года, передаёт РИА "Новости".
В 2015 году у семьи Кузнецова было в пользовании две квартиры площадью 72,2 и 156,5 квадратных метра, а в автопарке числились BMW Х5, Toyota Corolla и Nissan Tiida. За тот год чиновник заработал 3,4 миллиона рублей, а его супруга — 3,1 миллиона.
В 2016 году семейство приобрело квартиру 156,5 квадратных метра, при этом второе жильё на тот момент в декларации уже не фигурировало. В 2017 году у Кузнецовых появилась новая машина — Audi A7, которая год спустя тоже пропала из всех документов. В это же время военнослужащий купил два земельных участка, каждый из которых имеет площадь полторы тысячи квадратных метров.
В 2019 году жена военного получила в собственность нежилое помещение и право пользования на объект незавершённого строительства на 240 квадратных метров. Тогда же Кузнецов приобрёл раритетный автомобиль марки "Волга". В 2019 году его доход составил 4,5 миллиона рублей.
Напомним, ранее стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. Он обвиняется в получении крупной взятки. Следствие выяснило, что в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, чиновник получил деньги от представителей коммерческих структур. По данному факту возбудили дело, военнослужащего отправили под арест. Во время обысков у него нашли сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого неизвестно.