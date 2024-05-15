По делу главного кадровика Минобороны проведены обыски по нескольким адресам

В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова проведены обыски сразу по нескольким адресам. По информации ТАСС, они состоялись в Москве, а также в Краснодарском крае.