По делу главного кадровика Минобороны проведены обыски по нескольким адресам
ТАСС: По делу кадровика МО Кузнецова проведены обыски сразу по нескольким адресам
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова проведены обыски сразу по нескольким адресам. По информации ТАСС, они состоялись в Москве, а также в Краснодарском крае.
"В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова", — рассказал агенству источник в правоохранительных органах.
Напомним, в ночь на 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили под арест. Дома у него нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Уточняется, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого не раскрывается. 14 мая ему предъявили обвинение.