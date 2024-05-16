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16 мая, 19:14

В Петербурге за взятку задержана главный инспектор ФТС, у неё обнаружили ₽20 млн

Задержанная за взятку главный таможенный инспектор. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

Задержанная за взятку главный таможенный инспектор. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

В Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за посредничество во взяточничестве. Во время обыска у неё нашли 20 миллионов наличными. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Следственным отделом по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что главный таможенный инспектор Северо-Западного акцизного таможенного поста ФТС России должен был оформить около 60 машин, ввезённых в РФ из-за рубежа. Его коллега попросила ускорить процесс за деньги, которые ей передадут заинтересованные лица.

В итоге в конце марта таможенный инспектор обратился за помощью в полицию. Под контролем правоохранителей он получил от коллеги взятку в размере более 150 тысяч рублей. Подозреваемую задержали и выдвинули обвинения. В ходе обысков в её квартире обнаружили более 20 млн рублей наличными. Теперь следствие устанавливает другие эпизоды взяточничества.

Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки
Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки

Ранее полиция задержала полицейского, который помогал мигрантам прописаться в РФ с помощью украинских паспортов. Им за деньги изготавливали подложные документы граждан Украины, которые передавались в миграционное подразделение УМВД России. Зная о мутной схеме, сотрудник ведомства организовывал прописку в РФ.

Александра Мышляева
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