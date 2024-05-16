В Петербурге за взятку задержана главный инспектор ФТС, у неё обнаружили ₽20 млн
Задержанная за взятку главный таможенный инспектор. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб
В Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за посредничество во взяточничестве. Во время обыска у неё нашли 20 миллионов наличными. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Следственным отделом по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", — говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что главный таможенный инспектор Северо-Западного акцизного таможенного поста ФТС России должен был оформить около 60 машин, ввезённых в РФ из-за рубежа. Его коллега попросила ускорить процесс за деньги, которые ей передадут заинтересованные лица.
В итоге в конце марта таможенный инспектор обратился за помощью в полицию. Под контролем правоохранителей он получил от коллеги взятку в размере более 150 тысяч рублей. Подозреваемую задержали и выдвинули обвинения. В ходе обысков в её квартире обнаружили более 20 млн рублей наличными. Теперь следствие устанавливает другие эпизоды взяточничества.
Ранее полиция задержала полицейского, который помогал мигрантам прописаться в РФ с помощью украинских паспортов. Им за деньги изготавливали подложные документы граждан Украины, которые передавались в миграционное подразделение УМВД России. Зная о мутной схеме, сотрудник ведомства организовывал прописку в РФ.