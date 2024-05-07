Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки
Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов
Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали по делу о коррупции, сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова. Он уже освободил чиновника от занимаемой должности.
"Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия", — говорится в сообщении.
Подробностей дела не приводится. Клебанов был назначен на эту должность в декабре 2022 года. До этого он занимал пост замминистра транспорта Пермского края.
Ранее правоохранители задержали замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Его подозревают во взяточничестве. Чиновника арестовали.