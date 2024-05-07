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7 мая, 05:49
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Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки

Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов

Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов

Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали по делу о коррупции, сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова. Он уже освободил чиновника от занимаемой должности.

"Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия", — говорится в сообщении.

Подробностей дела не приводится. Клебанов был назначен на эту должность в декабре 2022 года. До этого он занимал пост замминистра транспорта Пермского края.

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Сотрудник "Алабуги" попался с поличным при получении огромной взятки и пытался скрыться в поле

Ранее правоохранители задержали замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Его подозревают во взяточничестве. Чиновника арестовали.

Матвей Константинов
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