Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали за получение взятки

Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали по делу о коррупции, сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова. Он уже освободил чиновника от занимаемой должности.

"Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия", — говорится в сообщении.

Подробностей дела не приводится. Клебанов был назначен на эту должность в декабре 2022 года. До этого он занимал пост замминистра транспорта Пермского края.