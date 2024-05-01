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1 мая, 13:52

Задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области, его подозревают во взятке

Силовики задержали замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Кислицына

Андрей Кислицын. Обложка © Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

Андрей Кислицын. Обложка © Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

Правоохранители задержали заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. По словам источника журналистов в силовых структурах, его подозревают во взятке. Чиновника уже арестовали.

"Был задержан в воскресенье, 28 апреля. Ленинский районный суд вынес уже и меру пресечения. Чиновник помещён под арест", — сказал собеседник Ura.ru.

По словам другого источника, в последний раз чиновника видели на работе за день до задержания. Подробности уголовного дела неизвестны.

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Ранее в Омской области арестовали высокопоставленного сотрудника миграционной службы. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки. Чиновник за деньги делал иностранцам разрешение на временное проживание в РФ.

Матвей Константинов
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