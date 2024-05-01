Задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области, его подозревают во взятке

Правоохранители задержали заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. По словам источника журналистов в силовых структурах, его подозревают во взятке. Чиновника уже арестовали.

"Был задержан в воскресенье, 28 апреля. Ленинский районный суд вынес уже и меру пресечения. Чиновник помещён под арест", — сказал собеседник Ura.ru.

По словам другого источника, в последний раз чиновника видели на работе за день до задержания. Подробности уголовного дела неизвестны.