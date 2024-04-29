На сайте Минобороны пропал раздел с биографией Тимура Иванова
Тимур Иванов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Профиль с биографией замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции, стал недоступен на сайте ведомства.
Кроме того, все упоминания о нём пропали из вкладки, где перечислены все заместители министра.
Напомним, что Тимур Иванов был задержан 24 апреля на своём рабочем месте. Его подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. По информации СМИ, взятка превышала сумму в миллиард рублей. В тот же день чиновник отправился в СИЗО. Суд арестовал всё недвижимое имущество, активы и счета Иванова и его родственников. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже освободил Иванова от исполнения обязанностей на должности своего зама.