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29 апреля, 16:42

На сайте Минобороны пропал раздел с биографией Тимура Иванова

Тимур Иванов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Тимур Иванов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Профиль с биографией замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции, стал недоступен на сайте ведомства.

Кроме того, все упоминания о нём пропали из вкладки, где перечислены все заместители министра.

Life.ru публикует фото роскошного особняка замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке
Life.ru публикует фото роскошного особняка замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке

Напомним, что Тимур Иванов был задержан 24 апреля на своём рабочем месте. Его подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. По информации СМИ, взятка превышала сумму в миллиард рублей. В тот же день чиновник отправился в СИЗО. Суд арестовал всё недвижимое имущество, активы и счета Иванова и его родственников. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже освободил Иванова от исполнения обязанностей на должности своего зама.

Владимир Озеров
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