В Омской области за взятки арестовали замглавы миграционной службы

В Омской области арестовали высокопоставленного сотрудника миграционной службы. Как передаёт региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале, его подозревают в превышении полномочий и получении взятки.

В ведомстве сообщили, что речь идёт о 38-летнем заместителе руководителя управления миграционной службы областного полицейского главка. Следствие обвиняет его в том, что он за материальное вознаграждение сделал иностранным гражданам разрешение на временное проживание в России.

Также сообщается, что следующие два месяца он проведёт в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.