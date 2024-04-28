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28 апреля, 04:53

В Омской области за взятки арестовали замглавы миграционной службы

СК РФ: В Омской области арестовали замглавы миграционной службы

В Омской области арестовали высокопоставленного сотрудника миграционной службы. Как передаёт региональное управление СК РФ в своём телеграм-канале, его подозревают в превышении полномочий и получении взятки.

В ведомстве сообщили, что речь идёт о 38-летнем заместителе руководителя управления миграционной службы областного полицейского главка. Следствие обвиняет его в том, что он за материальное вознаграждение сделал иностранным гражданам разрешение на временное проживание в России.

Также сообщается, что следующие два месяца он проведёт в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

Названа сумма взятки, за которую гаишник отпустил убийцу байкера в Москве
Названа сумма взятки, за которую гаишник отпустил убийцу байкера в Москве

Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали 31-летнего инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова. По версии правоохранителей, он "помог" скрыться Шахину Аббасову после убийства московского байкера из-за спора о парковке.

Обложка ©

Pixabay / fsHH

Алексей Соловьёв
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