Названа сумма взятки, за которую гаишник отпустил убийцу байкера в Москве

Инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, отправили в СИЗО до 18 июня. Такое решение в пятницу, 26 апреля, принял Басманный районный суд столицы.

Гаишник, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города

"Столичный суд отправил под арест сотрудника ДПС, получившего взятку от участника убийства Кирилла Ковалёва. Суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, Бовтунов остановил машину, в которой находился убийца байкера Шахин Аббасов — он в тот момент скрывался из Москвы. За рулём был его брат Исахан, у водителя не было удостоверения, поэтому он предложил инспектору взятку. Бовтунов согласился и указал счёт, на который нужно было перевести 30 тысяч рублей.