Названа сумма взятки, за которую гаишник отпустил убийцу байкера в Москве
Гаишника, который "помог" скрыться убийце байкера, отправили в СИЗО до 18 июня
Гаишник Дмитрий Бовтунов, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города
Инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, отправили в СИЗО до 18 июня. Такое решение в пятницу, 26 апреля, принял Басманный районный суд столицы.
Гаишник, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города
"Столичный суд отправил под арест сотрудника ДПС, получившего взятку от участника убийства Кирилла Ковалёва. Суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
По данным следствия, Бовтунов остановил машину, в которой находился убийца байкера Шахин Аббасов — он в тот момент скрывался из Москвы. За рулём был его брат Исахан, у водителя не было удостоверения, поэтому он предложил инспектору взятку. Бовтунов согласился и указал счёт, на который нужно было перевести 30 тысяч рублей.
Таким образом, Бовтунов стал седьмым фигурантом дела об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва. Остальные шесть — также арестованы.
Как сообщал Life.ru, 17 апреля в Москве 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе, мотоциклист скончался. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали через два дня в Ростовской области, а затем арестовали. Также арестованы его друг Нахид Гусейнов, дядя Бахтияр Аббасов и отец Низами Аббасов. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. Всех шестерых фигурантов уголовного дела суд отправил в СИЗО минимум на два месяца.