На юго-востоке Москвы зарезали молодого человека. Парень поругался с водителем Toyota Camry, который ставил свою машину на тротуаре, мешая другим, пишет SHOT.

Москвича зарезали возле дома его невесты после конфликта из-за парковки. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, жуткая история произошла во дворе дома, расположенного на Краснодарской улице. 25-летний Кирилл приехал на мотоцикле в гости к невесте. В это время на тротуаре возле её подъезда стояла белая "камри" 21-летнего Шахина, который находится в РФ без регистрации.

Пробыв у невесты некоторое время, Кирилл вышел на улицу и решил сделать водителю замечание, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. Однако критику иностранец не воспринял — начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла не мог уехать. А в какой-то момент и вовсе схватил нож и ударил им москвича.

Кирилл, которого зарезали на юго-востоке Москвы. Фото © SHOT

В это время рядом находились друзья Шахина, которые после случившегося в панике сразу начали звать на помощь и вспоминать номер скорой. Пострадавшего госпитализировали, врачи сделали всё возможное, но от полученной раны он скончался. Теперь в деле разбирается полиция. Шахина уже ищут полицейские. Дело находится на контроле у столичной прокуратуры.