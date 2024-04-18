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17 апреля, 22:55

Москвич-неадекват устроил резню в квартире, лишив жизни мать и бабушку

Москвич зарезал мать и бабушку после бытовой ссоры, возбуждено дело

Поножовщина с жертвами произошла на северо-востоке Москвы. Мужчина напал на мать и бабушку после бытовой ссоры, нанеся им множественные ранения. Обе женщины скончались на месте происшествия. В ситуации разбирается столичный СК.

По данным следствия, резня произошла в квартире на улице Тайнинской 17 апреля в результате "внезапно возникших личных неприязненных отношений" между подозреваемым и его родными. Остальные обстоятельства трагедии будут выяснены криминалистами. Назначены судмедэкспертизы.

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — уточнили в ведомстве.

  • Квартира, где обнаружили трупы женщин. Фото © T.me / Столичный СК
    Квартира, где обнаружили трупы женщин. Фото © T.me / Столичный СК
  • Квартира, где обнаружили трупы женщин. Фото © T.me / Столичный СК
    Квартира, где обнаружили трупы женщин. Фото © T.me / Столичный СК

Квартира, где обнаружили трупы женщин. Фото © T.me / Столичный СК

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Житель Мытищ перерезал шею внучке на глазах у её бабушки в центре Москвы
Житель Мытищ перерезал шею внучке на глазах у её бабушки в центре Москвы

Ранее Life.ru сообщал, что в Орехово-Зуеве школьник едва не зарезал мать ножом за требование выполнить домашнюю работу. По мнению психолога, к такому поступку ребёнка могло подтолкнуть врождённое расстройство.

Обложка ©

Shutterstock / Skrypnykov Dmytro

Илья Пушкарев
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