Москвич-неадекват устроил резню в квартире, лишив жизни мать и бабушку
Москвич зарезал мать и бабушку после бытовой ссоры, возбуждено дело
Поножовщина с жертвами произошла на северо-востоке Москвы. Мужчина напал на мать и бабушку после бытовой ссоры, нанеся им множественные ранения. Обе женщины скончались на месте происшествия. В ситуации разбирается столичный СК.
По данным следствия, резня произошла в квартире на улице Тайнинской 17 апреля в результате "внезапно возникших личных неприязненных отношений" между подозреваемым и его родными. Остальные обстоятельства трагедии будут выяснены криминалистами. Назначены судмедэкспертизы.
"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что в Орехово-Зуеве школьник едва не зарезал мать ножом за требование выполнить домашнюю работу. По мнению психолога, к такому поступку ребёнка могло подтолкнуть врождённое расстройство.
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