Москвич-неадекват устроил резню в квартире, лишив жизни мать и бабушку

Поножовщина с жертвами произошла на северо-востоке Москвы. Мужчина напал на мать и бабушку после бытовой ссоры, нанеся им множественные ранения. Обе женщины скончались на месте происшествия. В ситуации разбирается столичный СК.

По данным следствия, резня произошла в квартире на улице Тайнинской 17 апреля в результате "внезапно возникших личных неприязненных отношений" между подозреваемым и его родными. Остальные обстоятельства трагедии будут выяснены криминалистами. Назначены судмедэкспертизы.

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — уточнили в ведомстве.