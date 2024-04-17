"Проглядели": Названы возможные причины нападения школьника с ножом на мать в Подмосковье

Напавший на мать с ножом в Подмосковье пятиклассник мог страдать врождённым психическим расстройством, которое не было вовремя выявлено взрослыми. Подобные случаи нередки в семьях, где малышам уделяется мало внимания, рассказала психолог Марианна Абравитова.

"Такие проблемы не появляются на ровном месте, наверняка какие-то симптомы были, но родители, педагоги, врачи их проглядели. У психически здорового ребёнка такой реакции быть не может", — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием Regions.

Абравитова уточнила, что патологию должны были заметить во время диспансеризации. Однако зачастую при отсутствии жалоб от родителей детей не обследуют в полном объёме.