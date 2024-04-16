Вологодские полицейские поймали подростка на краже и попали в больницу с ножевыми
Воспитанник детдома ранил ножом двоих полицейских в Вологодской области
В Вологодской области воспитанник детского дома ранил ножом двоих сотрудников полиции. Мальчик напал на правоохранителей, когда те заподозрили его в краже и попытались задержать. Об этом пишет Mash.
Воспитанник детдома. Фото © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, полицейские заподозрили 16-летнего парня в том, что он выкапывает столбы и сдаёт их в пункт приёма металла. Выяснилось, что воришка — один из учеников Кичменгско-Городецкой коррекционной спецшколы-интерната и уже имеет судимость за кражу.
Двое сотрудников — Алексей Н. из уголовного розыска и Александр Ш. из межрайонного экспертно-криминалистического отделения — решили проверить свои догадки на счёт юноши, однако тот с обвинениями был не согласен. Подросток несколько раз ударил полицейских ножом, ранив одного в плечо, а другого — в ногу. Теперь по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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