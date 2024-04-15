Житель Мытищ перерезал шею внучке на глазах у её бабушки в центре Москвы

В центре Москвы на улице Садовая-Кудринская 23-летний житель Мытищ ударил ножом в шею девушку после ссоры с её бабушкой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Пенсионерка рассказала, как мужчина напал на её внучку в центре Москвыв. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы / Пресс-служба Росгвардии

"Оказалось, что неадекватный мужчина начал конфликтовать с женщиной, после чего нанёс удар ножом в область горла её внучке и убежал на территорию детской больницы", – говорится в сообщении.

Бабушка пострадавшей рассказала, что сначала предложила жителю Мытищ денег, однако тот отказался и без причины перерезал внучке горло. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника за несколько минут, получив соответствующие приметы. Мужчина был невменяемым и не смог объяснить, зачем напал на девушку, его доставили в полицию. Медики в настоящее время оказывают помощь пострадавшей в больнице.

В прокуратуре Москвы добавили, что мужчине предъявили обвинение и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.