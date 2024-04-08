Жительница Подмосковья не захотела ехать с соседкой в одном лифте и напала на неё с ножом

Жительница Московской области напала с ножом на соседку, после чего решила оригинальным способом скинуть вину на неё. По данным SHOT, коммунальный триллер произошёл в минувшие выходные в лифте одного из многоквартирных домов Сергиева Посада: 66-летняя Ирина и 48-летняя Елена вместе зашли в кабину, однако последняя по какой-то причине наотрез отказалась ехать со знакомой и начала выталкивать её из лифта.

Ирина, разумеется, выходить отказалась, и тогда Елена достала кухонный нож и ударила ненавистную соседку в шею и живот. Нападавшая вышла на четвёртом этаже и по лестнице спустилась вниз. Видимо, поняв, что натворила, Елена решила сослаться на самооборону, а чтобы полицейские поверили — порезала своё левое плечо и сама вызвала экстренные службы.