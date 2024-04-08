Жительница Подмосковья не захотела ехать с соседкой в одном лифте и напала на неё с ножом
В Подмосковье женщина порезала ножом соседку, чтобы не ехать с ней в лифте
Жительница Московской области напала с ножом на соседку, после чего решила оригинальным способом скинуть вину на неё. По данным SHOT, коммунальный триллер произошёл в минувшие выходные в лифте одного из многоквартирных домов Сергиева Посада: 66-летняя Ирина и 48-летняя Елена вместе зашли в кабину, однако последняя по какой-то причине наотрез отказалась ехать со знакомой и начала выталкивать её из лифта.
Ирина, разумеется, выходить отказалась, и тогда Елена достала кухонный нож и ударила ненавистную соседку в шею и живот. Нападавшая вышла на четвёртом этаже и по лестнице спустилась вниз. Видимо, поняв, что натворила, Елена решила сослаться на самооборону, а чтобы полицейские поверили — порезала своё левое плечо и сама вызвала экстренные службы.
Тем временем Ирина вернулась в свою квартиру и тоже вызвала скорую и полицию, рассказав о нападении. Обеих госпитализировали, они потеряли много крови и на данный момент находятся в реанимации без сознания.
Ранее в подмосковных Химках от удара кухонного ножа умер шеф-повар кафетерия при местном хостеле. Об обнаружении тела сообщила его супруга, и она же, как выяснилось позже, совершила страшное преступление. Почему женщина сделала это, неизвестно.
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