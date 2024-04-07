В Подмосковье шеф-повара зарезали кухонным ножом

Подмосковные правоохранители ищут убийцу шеф-повара из Химок, которого зарезали кухонным ножом. По данным SHOT, об убийстве 33-летнего Вадима сообщила его жена. Правоохранители, прибывшие в квартиру на улице Маяковского, нашли следы крови в комнате и коридоре.

Орудие убийства изъято, виновника ищут. Известно, что Вадим с женой работали на кухне в кафетерии при местном хостеле и воспитывали семилетнего сына. Также мужчина был художником-миниатюристом — делал на заказ фигурки на тему военной истории.