В Подмосковье шеф-повара зарезали кухонным ножом
Подмосковные правоохранители ищут убийцу шеф-повара из Химок, которого зарезали кухонным ножом. По данным SHOT, об убийстве 33-летнего Вадима сообщила его жена. Правоохранители, прибывшие в квартиру на улице Маяковского, нашли следы крови в комнате и коридоре.
Орудие убийства изъято, виновника ищут. Известно, что Вадим с женой работали на кухне в кафетерии при местном хостеле и воспитывали семилетнего сына. Также мужчина был художником-миниатюристом — делал на заказ фигурки на тему военной истории.
Ранее жительницу Красноярского края прямо на улице зарезали из-за двух тысяч рублей. Напавшего вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Возбуждено уголовное дело.
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