"Горячие посиделки": Житель Коми облил горючим двух женщин и поджёг их, но сам чуть не сгорел

В Коми мужчина поджёг двух женщин и сам чуть не сгорел. По данным SHOT, "горячие посиделки", на которые собралась компания знакомых, прошли вечером 6 апреля в Усинске. Что именно произошло в квартире на улице 60 лет Октября, неизвестно, однако около 20:00 соседи заметили пожар и вызвали экстренные службы.

Евгений из Коми, поджёгший двух знакомых. Фото © SHOT

Врачи доставили в реанимацию женщин 29 и 54 лет, а также 43-летнего Евгения, который, по версии следствия, облил горючим знакомых, после чего поджёг их, но не рассчитал и загорелся сам. У одной из пострадавших диагностировали ожоги 80% тела, а у второй сильно обгорели спина и живот, на данный момент она находится в медикаментозной коме.

А Евгений отделался легче всех, получив ожоги 30% тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый находится в больнице.