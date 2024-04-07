"Горячие посиделки": Житель Коми облил горючим двух женщин и поджёг их, но сам чуть не сгорел
Житель Коми во время застолья облил горючим двух женщин и поджёг их
В Коми мужчина поджёг двух женщин и сам чуть не сгорел. По данным SHOT, "горячие посиделки", на которые собралась компания знакомых, прошли вечером 6 апреля в Усинске. Что именно произошло в квартире на улице 60 лет Октября, неизвестно, однако около 20:00 соседи заметили пожар и вызвали экстренные службы.
Евгений из Коми, поджёгший двух знакомых. Фото © SHOT
Врачи доставили в реанимацию женщин 29 и 54 лет, а также 43-летнего Евгения, который, по версии следствия, облил горючим знакомых, после чего поджёг их, но не рассчитал и загорелся сам. У одной из пострадавших диагностировали ожоги 80% тела, а у второй сильно обгорели спина и живот, на данный момент она находится в медикаментозной коме.
А Евгений отделался легче всех, получив ожоги 30% тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый находится в больнице.
Ранее в Сочи студент с разбитым сердцем решил "с огоньком" отомстить знакомой и её родителям, выступившим против их отношений, но попался в руки военного пенсионера. Мужчина, владеющий самбо, поймал парня и его друга с канистрой в руках у дома семьи, когда они хотели устроить поджог. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.