Смотрела, как горел: Россиянка подожгла "сильно выбесившего" её мужа

На юге Москвы жена поссорилась с мужем, после чего подожгла его, потому что он её сильно выбесил. Сейчас пострадавший лежит в реанимации с ожогами 50% поверхности тела, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, минувшей ночью супруги, проживающие в доме на Каширском шоссе, сильно поссорились. В ходе конфликта 37-летняя женщина вылила ацетон под ноги своему 35-летнему благоверному и подожгла. Вскоре разъярённая жена всё же одумалась и вызвала экстренные службы. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. По факту произошедшего столичная прокуратура проводит доследственную проверку. Женщина задержана.







"Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.