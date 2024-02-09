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9 февраля, 15:23

Смотрела, как горел: Россиянка подожгла "сильно выбесившего" её мужа

Москвичка поссорилась с мужем и попыталась сжечь его заживо, мужчина в больнице

Жительница Москвы и её супруг, которого она подожгла. Обложка © Telegram / SHOT

Жительница Москвы и её супруг, которого она подожгла. Обложка © Telegram / SHOT

На юге Москвы жена поссорилась с мужем, после чего подожгла его, потому что он её сильно выбесил. Сейчас пострадавший лежит в реанимации с ожогами 50% поверхности тела, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, минувшей ночью супруги, проживающие в доме на Каширском шоссе, сильно поссорились. В ходе конфликта 37-летняя женщина вылила ацетон под ноги своему 35-летнему благоверному и подожгла. Вскоре разъярённая жена всё же одумалась и вызвала экстренные службы. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. По факту произошедшего столичная прокуратура проводит доследственную проверку. Женщина задержана.

  • Фото из квартиры, где женщина подожгла мужа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Фото из квартиры, где женщина подожгла мужа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Фото из квартиры, где женщина подожгла мужа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Фото из квартиры, где женщина подожгла мужа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Фото из квартиры, где женщина подожгла мужа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Фото из квартиры, где женщина подожгла мужа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Фото из квартиры, где женщина подожгла мужа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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"Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что в Татарстане женщина через окно сбежала от супруга, который хотел её поджечь. По предварительным данным, на чудовищный поступок мужчина решился из-за ревности и спиртного.

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Наталья Исакова
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