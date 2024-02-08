В Татарстане женщина через окно сбежала от супруга, который хотел её поджечь

Житель Бугульминского района Татарстана облил бензином 62-летнюю супругу и угрожал поджечь. Женщине пришлось спасаться через окно, сообщает "Татар-Информ". По предварительным данным, на чудовищный поступок мужчина решился из-за ревности и водки. Его супруга выжила, а вот самому ревнивцу грозит длительный срок заключения по статье "Покушение на убийство".

"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в управлении Следкома по Республике Татарстан.