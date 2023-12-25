Бизнесмен найден мёртвым и без губы рядом с оглушённой женой после прихода странных гостей

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В Дагестане бизнесмен был убит за долги в собственной квартире при жене

25 декабря, 13:14

Shutterstock

В Дагестане неизвестные жестоко расправились с предпринимателем и напали на его жену прямо в их квартире, потому что бизнесмен вовремя не вернул долг. Об этом пишет SHOT.

37-летний гражданин Азербайджана владел магазином бытовой техники и посуды. Накануне трагедии он вернулся из Дубая, куда летал по делам. Ранним утром в его квартиру в Хасавюрте постучались двое. Мужчина открыл дверь, и тут же завязался конфликт по поводу долгов бизнесмена, который быстро перерос в драку.

На выручку мужу бросилась его супруга. Однако злоумышленники ударили её по голове, от чего женщина потеряла сознание. Позже тело бизнесмена с оторванной губой обнаружила полиция, о состоянии его супруги не сообщается. Преступников ищут.

Сын жестоко и хладнокровно зарезал мать из-за доли в подмосковной квартире
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Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестный расправился со строителями за то, что они "неправильно" вырыли траншею: один был убит, второй получил огнестрельное ранение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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